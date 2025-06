Assegnazioni provvisorie verso il nuovo contratto | si punta a chiudere alla fine di giugno Domande a luglio Il punto di Varengo Cisl Scuola

Sei insegnante in attesa di aggiornamenti sulle assegnazioni provvisorie? Durante Question Time del 5 giugno, Attilio Varengo della Cisl Scuola ha condiviso novità decisive sul nuovo contratto e le tempistiche previste. Si punta a chiudere tutto entro fine giugno, con domande aperte a luglio. Resta aggiornato per non perdere nessuna opportunità di chiarimento e pianificazione per il prossimo anno scolastico.

Durante la puntata di Question Time del 5 giugno, Attilio Varengo, sindacalista della Cisl Scuola, ha fornito importanti aggiornamenti sulle assegnazioni provvisorie per il prossimo anno scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Assegnazioni Provvisorie Giugno Contratto

