Asse di legno cade da un cantiere in via Roma e colpisce un passante | il ferito è stato stabilizzato dal Suem 118 e trasferito in ospedale

Un incidente improvviso scuote il centro di Padova: un asse di legno, caduto da un cantiere in via Roma, ha colpito un passante, lasciandolo ferito. Fortunatamente, il personale del Suem 118 è intervenuto prontamente, stabilizzando il ferito prima di trasferirlo in ospedale. La dinamica dell’incidente solleva ancora molte domande sulla sicurezza nei cantieri cittadini, richiamando l’attenzione sull’importanza di rigidi controlli e misure di prevenzione.

PADOVA - Un asse di legno è caduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno, da un cantiere in via Roma, nel cuore di Padova, e ha colpito un passante, ferendolo. L'uomo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Asse di legno cade da un cantiere in via Roma e colpisce un passante: il ferito è stato stabilizzato dal Suem 118 e trasferito in ospedale

In questa notizia si parla di: Asse Legno Cantiere Roma

Asse di legno cade da un cantiere in via Roma e colpisce un passante: il ferito è stato stabilizzato dal Suem 118 e trasferito in ospedale - PADOVA - Un asse di legno è caduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno, da un cantiere in via Roma, nel cuore di Padova, e ha colpito un passante, ferendolo. Segnala msn.com

Cantiere Roma, l'assessore Patanè difende i lavori: «Guardate le traverse di legno dei tram fradicie da decenni. Con noi cemento» - A Roma ci sono polemiche e malumori ... La prima che vi mostro immortala lo stato delle traverse di legno che abbiamo sostituito sui binari di via Togliatti: uno stato pietoso, completamente ... roma.corriere.it scrive