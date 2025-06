Assalto a bancomat nel Barese | malviventi fanno esplodere lo sportello chiodi in strada per la fuga

Notte di paura nel Barese, dove un assalto violento ha sconvolto Mola di Bari. Malviventi armati di esplosivi e chiodi hanno preso di mira uno sportello bancomat in Corso Umberto I, facendo esplodere l’ATM in modo spettacolare. La tecnica della marmotta ha lasciato il segno, mentre i ladri tentavano di eludere le forze dell’ordine con una fuga rocambolesca. C’è forte preoccupazione tra cittadini e autorità.

Assalto, nella notte, a uno sportello bancomat in corso Umberto I, a Mola di Bari. Nel mirino dei malviventi, che avrebbero agito utilizzando l'ormai nota tecnica della marmotta, facendo esplodere l'Atm, una filiale del Monte dei Paschi di Siena. Per garantirsi la fuga e ostacolare l'intervento. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Assalto a bancomat nel Barese: malviventi fanno esplodere lo sportello, chiodi in strada per la fuga

