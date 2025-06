Asllani futuro incerto! L’Inter valuta la cessione

L’Inter si prepara a un futuro incerto, valutando la cessione di Kristjan Asllani, il centrocampista albanese che ha appena concluso un’altra stagione lontano dalla ribalta. Dopo un percorso di promesse e aspettative, ora si apre una nuova fase: il suo addio potrebbe rappresentare un cambio strategico per la società. Ma quali saranno le prossime mosse? La saga è ancora tutta da scrivere.

L’Inter è Kristjan Asskani sono pronti a dirsi addio. Il centrocampista albanese ha chiuso l’ennesima annata ai margini dell’Inter: ora si apre una nuova fase, magari in una squadra che possa garantirgli più minutaggio. ADDIO – Doveva essere la stagione della consacrazione, ma per Kristjan Asllani si è trasformata in un’altra annata ai margini. Il centrocampista albanese dell’Inter, nonostante le buone premesse e il potenziale tecnico, ha faticato a trovare spazio e continuità, restando sempre nelle retrovie delle gerarchie di Simone Inzaghi. Arrivato per crescere accanto a un faro come Brozovic prima, e poi con l’idea di ritagliarsi un ruolo da vice-Calhanoglu, Asllani non è mai riuscito a imporsi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Asllani, futuro incerto! L’Inter valuta la cessione

In questa notizia si parla di: Inter Asllani Incerto Valuta

Biasin: «Inter, Asllani segna e convince: il futuro è ancora aperto» - Kristjan Asllani torna protagonista con un rigore decisivo contro il Torino, entusiasmando i tifosi dell'Inter.

Asllani, il futuro all’Inter è incerto: l’esclusivo consiglio dell’ex allenatore - Uno degli ex tecnici di Asllani rivela un consiglio che potrebbe cambiare il destino del centrocampista all’Inter. Kristjan Asllani è ormai alla sua terza stagione con l’Inter, ma il suo ... Come scrive msn.com

Inter e Fiorentina pensano ad un maxi scambio inaspettato: Asllani al centro delle trattative - Tra scambi, dubbi e un futuro incerto: Kristjan Asllani potrebbe essere la chiave di un clamoroso affare tra Inter e Fiorentina. Stasera si affronteranno nuovamente a distanza di 4 giorni dalla ... Si legge su msn.com

Bologna, occhi su Asllani per l'estate. E l'Inter valuta se riacquistare Fabbian - Il Bologna guarda con grande attenzione in casa Inter. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la dirigenza rossoblù valuta Kristjan Asllani per il futuro, visto che sarebbe il ... Come scrive tuttomercatoweb.com