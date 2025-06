ASL Roma 3 Coordinamento per la donazione organi | 20 prelievi in tre anni

Ostia, 6 giugno 2025 – Il Coordinamento locale per la donazione di organi e tessuti della ASL Roma 3 celebra tre anni di impegno per salvare vite. In questo periodo, sono stati effettuati 20 prelievi, testimonianza di una crescita costante e di un impegno determinato. Ogni donazione rappresenta un gesto di speranza e solidarietà che rafforza il nostro senso di comunità, dimostrando che insieme possiamo fare la differenza.

Ostia, 6 giugno 2025 – Il Coordinamento locale per la donazione di organi e tessuti ai fini del trapianto della ASL Roma 3 c ompie tre anni di attività. Dal febbraio 2023 sono stati registrati importanti numeri: il primo anno sono state effettuate 9 donazioni di cornee e 8 accertamenti di morte cerebrale con 3 donazioni di organi; nel 2024 sono state 5 le donazioni di cornee effettuate e 1 accertamento di morte cerebrale; e nei primi cinque mesi del 2025 sono state registrate 6 donazioni di cornee e 2 accertamenti di morte cerebrale. Lunedì 9 giugno, presso l’Ospedale G.B. Grassi di Ostia, si terrà dalle ore 9 alle ore 14 una Giornata informativa e di sensibilizzazione alla donazione di organi e tessuti organizzata dal Coordinamento locale aziendale per la donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto in collaborazione con Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: Organi Roma Coordinamento Donazione

ASL Roma 3, Coordinamento per la donazione organi: 20 prelievi in tre anni - Ostia, 6 giugno 2025 – Il Coordinamento locale per la donazione di organi e tessuti ai fini del trapianto della ASL Roma 3 c ompie tre anni di attività. Dal febbraio 2023 sono stati registrati importa ... Secondo ilfaroonline.it

Trapianto di organi, sempre più donatori e interventi in Puglia: 126 interventi nei primi 5 mesi - Nell’ultima settimana, presso il Policlinico di Bari e l'intera rete trapiantologica pugliese con le rianimazioni di Bari, Foggia e Monopoli, sono stati eseguiti 15 trapianti: 7 reni di cui 1 da viven ... Lo riporta foggiatoday.it

La cultura della donazione di organi, due giornate e 11 Istituti scolastici coinvolti su tutto il territorio Asl Tse - L’iniziativa, sotto l’egida della Regione Toscana, ha visto la partecipazione al progetto di quasi 800 studenti e studentesse delle tre province di Arezzo Siena e Grosseto ... lanazione.it scrive

l Coordinamento Donazioni Organi e Tessuti del Policlinico Umberto I di Roma