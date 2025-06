Asilo nido di Montetullio lunedì 9 giugno la riapertura dopo le azioni messe in campo dall’Amministrazione Comunale

Lunedì 9 giugno segna una nuova tappa importante per il quartiere Montetullio: l’asilo nido riapre le sue porte grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e alla collaborazione con la Cooperativa SPES. Dopo un breve periodo di chiusura, il servizio riprende a garantire un sostegno fondamentale alle famiglie. La pronta riattivazione testimonia l’attenzione dell’amministrazione alle esigenze della comunità, assicurando un servizio essenziale fino all’espletamento di una nuova gara d’appalto.

Lunedì 9 Giugno l'asilo nido del quartiere Montetullio riaprirà le porte, dopo meno di un mese dall'interruzione delle attività. Sarà la Cooperativa SPES a erogare il servizio fino a fine anno educativo e nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara per gli anni successivi. La riapertura e il ripristino tempestivo del servizio per le famiglie sono il risultato delle azioni messe in campo dell'Amministrazione Comunale e dal lavoro in sinergia degli uffici di diversi settori, Servizi alla Persona, Patrimonio, Contenzioso e SUAP. L'attività era stata interrotta dalla Soc.

