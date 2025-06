ascolti tv i dati del 5 giugno 2025

Nella serata del 5 giugno 2025, il pubblico ha premiato le repliche di successo, con Don Matteo 13 su Rai1 che conquista oltre 2,4 milioni di spettatori e una buona percentuale di share. Mentre avanti un Altro si conferma tra i programmi piĂą amati su Canale5, il panorama televisivo offre una varietĂ di proposte per tutti i gusti. Ecco i dettagli dei numeri di ascolto della serata.

In replica bene la fiction. Nella serata di ieri, giovedì 5 giugno 2025, su Rai1 la replica di Don Matteo 13 ha coinvolto 2.485.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 Avanti un Altro si ferma a 1.981.000 spettatori con uno share del 12.4%. Su Rai2 Il talento di Mr. C registra 448.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1 FBI: Most Wanted si ferma a 878.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Donne sull'orlo di una crisi di nervi  segna 805.000 spettatori (5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio  totalizza un a.m. di 974.000 spettatori (7.7%). Su La7 Piazzapulita  raggiunge 809.000 spettatori e il 6.