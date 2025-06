Ascolti TV | Giovedì 5 Giugno 2025 Don Matteo vince col 15 9% Avanti un Altro fermo al 12 4%

I dati degli ascolti televisivi di giovedì 5 giugno 2025 rivelano ancora una volta la preferenza degli italiani per le produzioni di Rai1 e Canale5, con Don Matteo protagonista indiscusso con il 15.9% di share e Avanti un Altro che si ferma al 12.4%. La serata evidenzia come le scelte di intrattenimento e approfondimento continuino a catturare l’attenzione del pubblico. Ma quali saranno le sorprese per gli appuntamenti di questa settimana?

Nella serata di ieri, giovedì 5 giugno 2025, su Rai1 la replica di Don Matteo 13 ha interessato 2.485.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 Avanti un Altro ha conquistato 1.981.000 spettatori con uno share del 12.4%. Su Rai2 Il talento di Mr. C intrattiene 448.000 spettatori pari al 2.7%. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 878.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi segna 805.000 spettatori (5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 974.000 spettatori (7.7%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 809.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene 374. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 5 Giugno 2025. Don Matteo vince col 15.9%, Avanti un Altro fermo al 12.4%

