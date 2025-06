Ascolti tv del 5 giugno Don Matteo e Paolo Bonolis | lo scontro si ripete

Ogni giovedì sera, il duello tra Don Matteo e Paolo Bonolis infiamma gli ascolti televisivi italiani, creando un appuntamento imperdibile per il pubblico. Il 5 giugno non fa eccezione, con Rai 1 e Canale 5 pronti a sfidarsi ancora una volta in una gara di entusiasmo e curiosità. Chi vincerà questa battaglia di ascolti? Scopriamolo insieme, perché il divertimento e il suspence sono assicurati fino all'ultima puntata.

Il giovedì sera, è diventata un’abitudine, Don Matteo su Rai 1 ha sfidato Avanti un altro!, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 per vincere gli ascolti tv. Nessuna sorpresa nel palinsesto televisivo di giovedì 5 giugno. Su Rai 1 è andata in onda in replica una puntata di Don Matteo 13 con Terence Hill: a Spoleto si svolge un torneo di scacchi e la giovane campionessa Olga Valon scompare subito dopo la finale. È un duro colpo per Natalina, che è molto legata alla ragazza: proprio lei, infatti, aveva adottato Olga a distanza e l’aveva fatta venire in Italia anni prima. Intanto Cecchini fa di tutto per far rimettere insieme il PM e la Capitana. 🔗 Leggi su Dilei.it