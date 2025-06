Ascoli | giornata decisiva per l' iscrizione al campionato di serie C

Ascoli si prepara a vivere una giornata decisiva per il futuro del suo campionato di Serie C. I vertici bianconeri sono al lavoro per superare l’ostacolo della fideiussione raddoppiata, una sfida cruciale che potrebbe segnare il destino del club. La tensione è alle stelle e il successo o meno di questa operazione determinerà se il Picchio potrà confermarsi in campo anche nella prossima stagione. La partita più importante rimane quella delle...

Ascoli, la giornata decisiva per sancire la partecipazione o meno al prossimo campionato di serie C è iniziata. Il club bianconero e i propri vertici societari ieri hanno continuato a lavorare verso il superamento dell’ostacolo più complicato. Ovvero quello della fideiussione raddoppiata che quest’anno ha creato vari grattacapi sia al Picchio quanto alle altre società. Nelle ultime ore si è cercato di sistemare tutta la parte burocratica sulla base di quanto richiesto dalla Covisoc per ottenere il via libera. Tutto potrebbe essere consegnato regolarmente a poche ore di distanza dalla chiusura del termine imposto alle 23. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli: giornata decisiva per l'iscrizione al campionato di serie C

