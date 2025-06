Ascoli calcio c’è la domanda di iscrizione alla Serie C | sospiro di sollievo

Ascoli Calcio respira, e il cuore dei tifosi si solleva di un sospiro di sollievo. Con la domanda di iscrizione alla Serie C presentata a ridosso della scadenza, il club bianconero evita il commissariamento e si prepara a rinnovare il suo impegno nel calcio professionistico. La tensione è alle stelle, e ora l’attesa si concentrerà sui prossimi passi ufficiali, certi che l’amore per questa magica città non si ferma mai.

Ascoli Piceno, 6 giugno 2025 – Ascoli al fotofinish. Il club bianconero ha annunciato la presentazione della domanda per ottenere l'iscrizione al prossimo campionato di serie C. Una comunicazione arrivata in extremis, soltanto nelle ultime ore a disposizione prima della chiusura definitiva dei termini. Orario stabilito alle ore 23.59 dai vertici di Lega. L'ultima giornata utile è stata vissuta a corso Vittorio Emanuele con particolare frenesia e la comunicazione diramata alle 18.46 ha confermato che qualche problemino da risolvere c'è stato. Regolarizzato il pagamento degli stipendi, il vero ostacolo capace di richiedere uno sforzo certamente maggiore rispetto alle occasioni precedenti è stato indubbiamente quello legato alla presentazione della fideiussione doppia da 700mila euro che da quest'anno è stata introdotta in serie C per testare la solidità delle squadre interessate a prendere parte al torneo.

