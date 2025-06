Ascensori rotti Il Comune mette le telecamere

A Monza, il sottopasso di via Bergamo si trasforma in un simbolo di abbandono, con ascensori guasti da mesi che ne ostacolano l’accessibilità. Nonostante le ripetute segnalazioni e l’impegno del Comune di installare telecamere per contrastare comportamenti incivili e vandalismi, il problema persiste. È ora di agire concretamente per restituire sicurezza e funzionalità a un punto nevralgico della città, perché nessuno dovrebbe essere penalizzato dalla negligenza.

A Monza c’è un angolo di città vittima costante di comportamenti incivili e di danneggiamenti. È il sottopasso di via Bergamo, snodo strategico tra il quartiere Regina Pacis e il centro, dove gli ascensori, teoricamente installati per agevolare il passaggio di anziani, diversamente abili e passeggini, risultano guasti da mesi. Ancora una volta. Le lamentele si rincorrono sui social, nei gruppi Facebook e anche in Consiglio comunale, dove da anni il malfunzionamento degli impianti è un tema ricorrente. D’altra parte i disagi, ormai cronici, colpiscono fasce della popolazione che ne avrebbero parecchio bisogno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ascensori rotti. Il Comune mette le telecamere

