Asad sorride | conti ok e benefit per i soci | Continueremo a investire per la comunità

Asad sorride con orgoglio, confermando conti in ordine e benefit per i soci. La presidente Liana Cicchi, durante l’assemblea, ha illustrato un bilancio 2024 che riflette impegno, sfide e opportunità colte dal consiglio di amministrazione. "Asad - dichiara Cicchi - nel corso dell’esercizio 2024 ha lavorato per raggiungere gli obiettivi statutari, promuovendo crescita e sostegno alla comunità, e continueremo a investire nel suo sviluppo."

Ancora un segno positivo nel bilancio della Cooperativa Sociale Asad. Durante l'assemblea, la presidente Liana Cicchi ha presentato il bilancio consuntivo 2024, evidenziando i risultati di un anno di impegno e dedizione, dove non sono mancate le difficoltà ma anche le opportunità che il consiglio di amministrazione ha saputo cogliere. "Asad - dichiara Cicchi - nel corso dell'esercizio 2024 ha lavorato per raggiungere gli obiettivi statutari, per garantire stabilità dell'occupazione e la sostenibilità economica e finanziaria delle proprie attività, ha continuato a perseguire la propria mission, lavorando per migliorare la qualità dei servizi offerti e per rispondere alle esigenze delle persone di cui si prende cura.

