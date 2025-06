Artem | “Volevo arruolarmi in Ucraina ma se vado rischio di non tornare più Ho scoperto di avere una sorella”

Artem Tkachuk, noto attore di Mare Fuori, ha aperto il suo cuore in un'intervista a Ciao Maschio, svelando un mix di emozioni e scelte difficili. Tra il desiderio di tornare in Ucraina per difendere la sua terra e la scoperta di avere una sorella mai conosciuta prima, Artem si confida senza filtri. La sua storia è un invito a riflettere sul valore della famiglia, della patria e delle decisioni che cambiano la vita. Continua a leggere.

Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori, si è raccontato a Ciao Maschio in una lunga intervista. L'attore ha parlato del suo legame con l'Ucraina, sua terra natia, e dell'idea di arruolarsi. Ha poi rivelato di avere una sorella, della cui esistenza è venuto a conoscenza di recente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

