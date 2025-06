Artem si confessa | Ho scoperto di avere una sorella Ucraina? Stavo partendo ma

L’attesa cresce per la nuova puntata di Ciao Maschio, in onda domani sera, che promette emozioni intense e rivelazioni sorprendenti. Tra gli ospiti, Artem, noto protagonista di "Mare Fuori", svela un’intima verità: ha scoperto di avere una sorella ucraina, ma non l’ha mai incontrata. Con grande sincerità, Artem confessa il desiderio di conoscerla e di andare a trovarla, una scoperta che cambierà il suo modo di vedere la famiglia e i legami affettivi.

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Ciao Maschio, che andrà in onda domani sera e che vedrà protagonista, tra gli altri, Artem, l'attore protagonista della serie cult "Mare Fuori". I fan non sono nella pelle e in rete già circolano le prime anticipazioni della chiacchierata condotta da Nunzia De Girolamo. "Ho scoperto di avere una sorella, però non l'ho mai vista", ha confessato Artem, rivelando anche il desiderio di andare a trovarla quando finirà la guerra. Un conflitto che costringe l'attore a non tentare viaggi rischiosi e che, però, non frena "momenti di nostalgia". Il racconto di Artem si è spinto oltre: "Ho avuto un momento mio molto intimo, - ha detto - molto personale, ho fatto pure i biglietti per andare in Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it