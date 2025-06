Artem | Ho scoperto di avere una sorella su Instagram

Artem, il famoso Pino o’ Pazzo di Mare Fuori, ha scoperto di avere una sorella su Instagram. Una scoperta sorprendente, arrivata in modo inaspettato, che ha cambiato il suo mondo. Non l’aveva mai vista, ma ora, tra messaggi e sostegno reciproco, stanno costruendo un legame speciale. La vita ci riserva sorprese inattese, e Artem dimostra che anche nei momenti più difficili, la solidarietà e l’amore possono nascere da una semplice connessione digitale...

Artem, Pino o’ Pazzo in Mare Fuori, ha una sorella. Non ci sarebbe niente di strano se non fosse che lo ha scoperto su Instagram. Ho scoperto di avere una sorella, però non l’ho mai vista. L’ho conosciuta forse un anno fa e ci siamo scritti perché poi sono successe alcune dinamiche. L’ho scoperto perché sono diventato zio. Lei ha un figlio, il marito è in guerra e lei sta da sola, delle volte le scrivo un messaggio, le mando qualsiasi sostegno, qualsiasi cosa. La conosco, però, solo tramite Instagram. Appena finisce la guerra magari vado a trovarla. Classe 2000, Artem Tkachuk, attore italiano di origini ucraine (nato a Uman) è arrivato in Italia quando aveva sei anni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it