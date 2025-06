Artem di Mare Fuori | Ho scoperto di avere una sorella ma non posso tornare in Ucraina

Artem Tkachuk, il volto di Mare Fuori conosciuto come Pino, ha appena fatto una scoperta che ha cambiato la sua vita: una sorella mai conosciuta, trovata per caso sui social. Un legame con l’Ucraina, la sua terra natale, e la paura di tornare a casa per le tensioni della guerra. In un’intervista esclusiva, Artem si apre su emozioni, famiglia e il desiderio di ricostruire un nuovo legame. La sua storia ci ricorda quanto possa essere potente il destino.

Dal legame con l’Ucraina, la sua terra natia, all’idea di arruolarsi nella guerra contro la Russia. E poi la sorella mai conosciuta e scoperta per caso sui social e il padre conosciuto solo a sei anni. Artem Tkachuk, il Pino di Mare Fuori, si è raccontato in una lunga intervista a Nunzia De Girolamo in Ciao Maschio. Artem e la scoperta della sorella. Nell’ultima puntata stagionale di Ciao Maschio, che andrà in onda sabato 7 giugno in seconda serata su Rai 1, l’attore Artem ha rivelato di aver scoperto di recente di avere una sorella. “Ho scoperto di avere una sorella, però non l’ho mai vista”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Artem di Mare Fuori: “Ho scoperto di avere una sorella ma non posso tornare in Ucraina”

In questa notizia si parla di: Artem Sorella Mare Fuori

Artem: “Ho scoperto di avere una sorella su Instagram” - Artem, il irriverente Pino o’ Pazzo di Mare Fuori, ha una sorpresa inattesa: una sorella scoperta su Instagram.

Artem a Ciao Maschio: «Ho scoperto di avere una sorella in Ucraina, vorrei tornarci ma mi arruolerebbero» - Artem, l'attore protagonista della serie cult “Mare Fuori’’, sarà ospite di Nunzia De Girolamo nell'ultima puntata di Ciao Maschio, ... Lo riporta msn.com

Artem: “Volevo arruolarmi in Ucraina, ma se vado rischio di non tornare più. Ho scoperto di avere una sorella” - Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori, si è raccontato a Ciao Maschio in una lunga intervista. L’attore ha parlato del suo legame con l’Ucraina, sua terra natia, e dell’idea di arruolarsi. Ha poi ... Segnala fanpage.it

Artem: «A marzo volevo andare in Ucraina per arruolarmi. Ho scoperto su Instagram di avere un sorella» - Artem, ospite di Nunzia De Girolamo, a Ciao Maschio. L’attore protagonista della serie cult ‘’Mare Fuori’’ nell’ultima puntata stagionale in onda ... Lo riporta msn.com