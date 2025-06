Artem di Mare Fuori | A marzo volevo andare in Ucraina ad arruolarmi

Artem, il carismatico protagonista di 'Mare Fuori', ha appena condiviso dettagli sorprendenti sulla sua vita e i suoi sogni. Durante l'ultima puntata di 'Ciao Maschio', il giovane attore ha rivelato un desiderio nascosto: a marzo voleva partire per l'Ucraina per arruolarsi. Una scelta che mostra il suo spirito forte e determinato, pronto a sfidare ogni limite. Ma c'è molto di più dietro questa decisione; scopriamo insieme cosa lo ha spinto a questa scelta coraggiosa.

(Adnkronos) – Artem, l'attore protagonista della serie 'Mare fuori', si è raccontato a 'Ciao Maschio' nell'ultima puntata stagionale che andrà in onda sabato 7 giugno in seconda serata su Rai 1. A Nunzia Di Girolamo, il 24enne ha dichiarato: "Ho scoperto di avere una sorella, però non l'ho mai vista". "L'ho conosciuta forse un anno

