Arte teatro e inclusione | alla Limonaia di Villa Strozzi arriva Crazy Talent

Lasciatevi sorprendere da "Crazy Talent", un evento unico alla Limonaia di Villa Strozzi, che trasforma arte, teatro e inclusione in un potente strumento di benessere mentale. Domenica 8 giugno, Firenze si anima con performance coinvolgenti, dimostrazioni di Tai Chi e momenti di condivisione, dimostrando come l’espressione artistica possa diventare ponte tra diversità e armonia. Non perdete questa occasione di scoprire il valore terapeutico e sociale dell’arte!

Firenze, 6 giugno 2025 - Dall’arte alle letture teatrali, passando per la musica, le poesie e i monologhi, fino alla dimostrazione di Tai Chi: domenica 8 giugno la Limonaia di Villa Strozzi di Firenze ospiterà “Crazy Talent”, evento dedicato alle arti espressive come strumento di cura per il benessere mentale e l’inclusione sociale. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nuova Aurora con la collaborazione dei Centri Diurni di Salute Mentale dell’area metropolitana fiorentina, nasce per valorizzare la creativitĂ di persone con problemi di salute mentale. Ingresso gratuito, dalle 16 alle 21 (via Pisana, 77). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arte, teatro e inclusione: alla Limonaia di Villa Strozzi arriva “Crazy Talent”

In questa notizia si parla di: Arte Inclusione Limonaia Villa

Casalmaggiore, libri e arte contro il bullismo: la Biblioteca Civica lancia un messaggio di inclusione con “Il bullo nella rete” - La Biblioteca Civica "A.E. Mortara" di Casalmaggiore promuove la mostra "Il bullo nella rete" per affrontare il bullismo attraverso la cultura.

Firenze, arte, teatro e inclusione: alla Limonaia di Villa Strozzi arriva 'Crazy Talent' http://dlvr.it/TL7h9L ? #Firenze Partecipa alla discussione

Firenze, arte, teatro e inclusione: alla Limonaia di Villa Strozzi arriva 'Crazy Talent' - L'8 giugno una giornata per celebrare la creatività e il benessere mentale, sul palco i partecipanti dei laboratori dell’Associazione Nuova Aurora ... Secondo msn.com

"Fuori": un'esplosione di arte e libertà alla Limonaia di Villa Strozzi - Venerdì 30 e sabato 31 maggio due giorni di celebrazione, resistenza ed inclusione con spettacoli ... e Andrea Falcone organizzano alla Limonaia di Villa Strozzi una due giorni di spettacoli ... Si legge su lanazione.it

Firenze, alla Limonaia di Villa Strozzi torna la Notte Blu - Il 4 maggio alla Limonaia di Villa Strozzi (via Pisana 77) la Notte Blu, l'evento realizzato da Europe direct Firenze in occasione della Festa dell’Europa, che vede quest'anno la collaborazione di La ... Riporta 055firenze.it

ARTESìA. Inclusività in Villa