arte strumento per riflettere

Stefano Collicelli Cagol* Il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci è lieto di aver sostenuto anche quest'anno il "Campionato di giornalismo" organizzato da La Nazione. L'arte contemporanea è un importante strumento per riflettere sul presente: chi crea arte riflette sempre sul proprio tempo e offre a chi ne fa esperienza una finestra privilegiata per capire l'epoca in cui vive. Quest'anno lo strumento scelto dal Centro Pecci per raggiungere tale obiettivo e' l'accessibilita': trovare modi diversi per avvicinare all'arte contemporanea, per comunicarla in modo facile e chiaro, ricercando degli appigli nelle nostre narrazioni che consentano a tutti di confrontarsi con l'opera a partire dal proprio vissuto e dalle proprie esperienze.