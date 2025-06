Arte allo Spazio Cec le opere di Vinicio Momoli

Scopri l’affascinante mondo di Vinicio Momoli, artista veneto dal talento eclettico e dalla curiosità inesauribile. Le sue opere, frutto di viaggi e incontri con le avanguardie internazionali, saranno protagoniste dello spazio Cec nel cuore del centro storico. Un’occasione imperdibile per immergersi in un percorso tra tradizione e innovazione, dove l’arte si trasforma in esperienza. Non perdere l’opportunità di assistere a questa straordinaria mostra...

Vinicio Momoli, l'artista veneto la cui vivacità e curiosità l'hanno portato, fin da giovane, a viaggiare e a muoversi attraverso il mondo dell'arte e della cultura, mettendolo in contatto con le avanguardie parigine e newyorkesi, esporrà le sue opere allo Spazio Cec, situato nel centro storico.

