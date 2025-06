Arriva la Carta Spesa 2025 Pisa stanzia 170mila euro

Arriva la Carta Spesa 2025 a Pisa, con 170.000 euro stanziati dal Comune per sostenere le famiglie numerose. Per il terzo anno consecutivo, l’amministrazione amplia il sostegno, offrendo un’opportunità concreta alle famiglie di affrontare le spese quotidiane. I beneficiari potranno utilizzare questa agevolazione per l’acquisto di beni di prima necessità , rafforzando così l’impegno di Pisa verso il welfare e la solidarietà .

Pisa, 6 giugno 2025 - Approvata in Giunta la “Carta Spesa 2025”, l’agevolazione con la quale il Comune di Pisa, per il terzo anno consecutivo, ha voluto ampliare la platea di destinatari della Carta acquisti solidale introdotta dal Governo e prevista per i nuclei familiari composti da tre o più persone. Sulla misura l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione 170mila euro. I beneficiari potranno utilizzare l’agevolazione per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità , con l’esclusione di qualsiasi bevanda alcolica, presso gli esercizi commerciali e farmacie aderenti ad una apposita convenzione stipulata con il Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arriva la “Carta Spesa 2025”, Pisa stanzia 170mila euro

