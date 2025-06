Arriva il nulla osta per i funerali di Daniela

Arriva il nulla osta per i funerali di Daniela Coman, la donna vittima di un tragico femminicidio a Prato di Correggio. La notizia porta speranza di un momento di pietĂ e rispetto, mentre le indagini dei carabinieri proseguono per fare luce su questa drammatica vicenda. La comunitĂ si prepara ora a rendere omaggio a Daniela, nel rispetto della sua memoria e del dolore che ha colpito tutti.

La Procura ha disposto il nulla osta per i funerali di Daniela Coman, la quarantottenne di origine rumena uccisa nella casa di Prato di Correggio dall’ex compagno Peter Pancaldi, che poi ha confessato. Sulla donna è stata fatta l’autopsia al Policlinico di Modena. Come causa della morte è emersa l’asfissia meccanica, cioè un’interruzione degli scambi respiratori che può attuarsi in differenti modi. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Valentina Salvi. A breve sarĂ fissata la cerimonia d’addio: la volontĂ dei familiari propende per la sepoltura a Sassuolo, dove abitano il figlio di undici anni e il padre, ex compagno della vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arriva il nulla osta per i funerali di Daniela

