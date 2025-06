Arriva il ’Bonus Fiora’ Un fondo di solidarietà per chi è in difficoltà

Arriva il Bonus Fiora, un nuovo fondo di solidarietà dedicato a chi si trova in difficoltà. Grosseto, 6 giugno 2025 – Acquedotto del Fiora rafforza il suo impegno sociale approvando un regolamento per una terza agevolazione tariffaria, indipendente dai bonus esistenti. Questo strumento innovativo mira a sostenere concretamente le famiglie e le persone in situazioni di disagio, dimostrando come anche un’azienda può fare la differenza nel tessuto sociale locale.

Grosseto, 6 giugno 2025 – Acquedotto del Fiora ancora più vicino a chi si trova in difficoltà, in situazioni di disagio sociale ed economico. Il Cda ha infatti approvato il regolamento che disciplinerà una terza agevolazione tariffaria, a carico di AdF, ulteriore e indipendente rispetto ai due bonus già esistenti: il bonus sociale idrico di carattere nazionale, previsto e regolamentato da Arera, e il bonus idrico integrativo, di carattere regionale, regolamentato dall'Ait per il quale la domanda va presentata ai singoli comuni. Nasce così il "Bonus Fiora", la cui copertura è garantita grazie alla creazione del Fondo di Solidarietà Sociale di AdF.

