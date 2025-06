Arresti domiciliari per il sindaco di Molfetta | coinvolto in un’inchiesta su appalti e favori elettorali

Il mondo della politica locale di Molfetta è stato scosso da un terremoto: il sindaco Tommaso Minervini è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta su appalti e favori elettorali. La notizia, diffusa dalla Gip di Trani, Marina Chiddo, apre un capitolo delicato e complesso che potrebbe avere ripercussioni significative sulla gestione pubblica e sulla fiducia dei cittadini. Seguiteci per aggiornamenti e approfondimenti su questa vicenda che sta scuotendo la politica pugliese.

Il provvedimento della Gip di Trani scuote la politica locale. Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, è stato posto agli arresti domiciliari in seguito a un'ordinanza emessa dalla giudice per le indagini preliminari di Trani, Marina Chiddo. Il provvedimento rientra in un'inchiesta che indaga su un presunto sistema di scambi illeciti tra appalti pubblici e sostegno elettorale. Minervini era già stato interrogato lo scorso 2 maggio, insieme ad altre sette persone, nell'ambito dello stesso fascicolo investigativo. Le accuse, particolarmente gravi, hanno portato a diverse misure cautelari.

