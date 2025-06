Arrestato il sindaco di Molfetta | è accusato di appalti in cambio di voti Ai domiciliari anche una dirigente comunale

Un terremoto scuote la politica locale: il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, è stato arrestato con l'accusa di aver favorito appalti in cambio di voti. L'operazione coinvolge anche una dirigente comunale e altri funzionari, sollevando dubbi sulla trasparenza amministrativa. Un caso che mette in discussione l'integrità delle istituzioni e richiede una riflessione profonda sulla lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione.

Bari, 6 giugno 2025 – Arrestato il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini è accusato di aver favorito appalti in cambio di voti. Oltre al primo cittadino, è finita agli arresti domiciliari anche la dirigente comunale Lidia De Leonardis, 58 anni, di Bari. Misure interdittive per altri due funzionari comunali. I reati ipotizzati dai pubblici ministeri sono, a vario titolo, corruzione, turbativa d'asta, peculato e falso. Lo ha deciso la gip Marina Chiddo, della procura di Trani, nell’ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza su presunte irregolarità relative all'affidamento di appalti per la realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta, l’ area mercatale e lo sportello per l’impiego. 🔗 Leggi su Quotidiano.net