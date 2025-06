Arrampicata sportiva | Moroni avanti senza problemi nelle qualificazioni del boulder in Coppa del Mondo

La prima giornata di qualificazioni nella tappa di Praga della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva ha regalato emozioni e sorprese sulle pareti ceche. Tra le protagoniste azzurre, Camilla Moroni si distingue con un'ottima prestazione, avanzando senza problemi e dimostrando tutta la sua preparazione. Mentre il livello si alza, il percorso si fa sempre più competitivo, lasciando presagire una gara avvincente anche nelle fasi successive. La tensione cresce, ma la passione per questa disciplina continua a spingere gli atleti verso l’eccellenza.

La prima giornata della tappa di Coppa del Mondo del boulder di Praga, per quanto riguarda l’arrampicata sportiva, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose sulle pareti della Cechia. Femminile La giapponese Anon Matsufuji segna il passo con lo score di 124.4 punti, in un’eliminatoria che ha visto Camilla Moroni passare il primo taglio con l’undicesima quota a 99.5 punti. Nulla da fare per Giorgia Tesio, Giulia Medici, Irina Daziano e Stella Giacani, tutte nelle retrovie del gruppone. Maschile Il coreano Dohyun Lee manda un messaggio a tutti i rivali avendo messo a referto 109.5 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arrampicata sportiva: Moroni avanti senza problemi nelle qualificazioni del boulder in Coppa del Mondo

In questa notizia si parla di: Arrampicata Sportiva Moroni Boulder

Arrampicata sportiva: molto bene Camilla Moroni nelle qualificazioni del boulder a Curitiba - Camilla Moroni brilla nelle qualificazioni del boulder a Curitiba, segnando un inizio promettente per la tappa della Coppa del Mondo 2025.

L'#ItaliaTeam sul podio in Brasile! Camilla Moroni conclude al terzo posto la finale di boulder a Curitiba, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo di specialità di arrampicata sportiva. Scopri di più qui https://bit.ly/3SFtLXE @Federclimb Partecipa alla discussione

Arrampicata sportiva: Moroni avanti senza problemi nelle qualificazioni del boulder in Coppa del Mondo - La prima giornata della tappa di Coppa del Mondo del boulder di Praga, per quanto riguarda l'arrampicata sportiva, è andata in archivio. Ecco come sono ... Segnala oasport.it

Arrampicata sportiva: bene Moroni e Tesio nelle qualificazioni del boulder a Salt Lake City - Una nuova tappa della Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva si è aperta a Salt Lake City. Sulle pareti statunitensi sono andate in scena le ... oasport.it scrive

FASI - Arrampicata, il boulder mondiale fa tappa a Praga - Da stamani fino all’8 giugno il Letenská plán di Praga ospita la 4ª tappa di Coppa del Mondo Boulder. Dopo le prove di Keqiao, Curitiba e Salt Lake City, la competizione in terra ceca rappresenta uno ... Riporta napolimagazine.com

PAROLE VERTICALI: Boulder - Gabriele Moroni, Camilla Moroni, Simone Pedeferri