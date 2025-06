Arrampicata la FASI ospita in Trentino la Coppa Europa Speed | si parte con gli Under 17 e 19

L’eccitante atmosfera dell’arrampicata si accende in Trentino con l’evento di punta: la Coppa Europa Speed 2025. Oggi, gli Under 17 e 19 hanno aperto le competizioni nello spettacolare Speed Climbing Stadium di Mezzolombardo, segnando il debutto del circuito giovanile e senior. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati: segui le nostre dirette e vivi ogni emozione insieme a noi!

Gli Under 17 e gli Under 19 hanno aperto oggi le danze, presso lo Speed Climbing Stadium all’interno del Parco Dalla Brida di Mezzolombardo, della Coppa Europa Speed 2025. La FASI ospita in questi giorni il debutto del circuito di Coppa Europa Speed Senior e Giovanile 2025, presso lo Speed Climbing Stadium all’interno del Parco Dalla Brida di Mezzolombardo (TN). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: Speed Coppa Europa Under

Arrampicata, la FASI ospita in Trentino il debutto della Coppa Europa Speed - La FASI ha l’onore di ospitare venerdì 6 e sabato 7 giugno il debutto del circuito di Coppa Europa Speed Senior e Giovanile 2025, presso lo Speed Climbing Stadium all'interno del Parco Dalla Brida di ... Segnala napolimagazine.com

Coppa Europa Speed di Arrampicata. Marco Rontini domina nell’Under 20 - Gli atleti della Carchidio Strocchi Faenza e dell’Istrice Ravenna hanno ottenuto ottime prestazioni nella prima tappa di Coppa Europa Speed a Lublin. Marco Rontini ha vinto l’oro Under 20 ... Riporta ilrestodelcarlino.it

29 Mag COPPA EUROPA: MATTEO TRANQUILLI ORO! - Il giovane piemontese Matteo Tranquilli si aggiudica la medaglia d’oro nella prova norvegese di coppa Europa giovanile. Segnala up-climbing.com