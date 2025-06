Armi ai minori arriva il carcere per chi vende | fino a 3 anni Formazione obbligatoria nelle scuole con almeno 10 ore all’anno La proposta di legge del Partito Democratico TESTO

Il rischio di armi tra i giovani preoccupa sempre più l’Italia, e il Partito Democratico propone una svolta concreta. Con una nuova legge, si mira a proteggere i minori e la sicurezza collettiva introducendo pene fino a tre anni di carcere per chi vende armi ai minors, e prevedendo formazione obbligatoria nelle scuole. Questa proposta ambiziosa vuole chiudere un vuoto normativo e promuovere una cultura della legalità.

Una proposta di legge, da parte del Partito Democratico, punta a colmare un vuoto normativo che da troppo tempo consente la vendita di armi ai minorenni senza specifiche sanzioni penali. L'iniziativa introduce il nuovo articolo 696-bis del codice penale e prevede fino a tre anni di carcere per chi commercia armi con i minori di diciotto anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Armi ai minori, arriva il carcere per chi vende: fino a 3 anni. “Formazione obbligatoria nelle scuole con almeno 10 ore all’anno”. La proposta di legge del PD. TESTO - Il tema della sicurezza dei nostri giovani torna al centro del dibattito con la proposta di legge del PD che mira a contrastare il fenomeno della vendita di armi ai minorenni.

