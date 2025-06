Aristofane Camilleri e Massini Il nuovo cartellone del Comunale

Il Teatro Comunale si prepara a incantare il pubblico con una stagione all’insegna dell’emozione e della passione, sotto il motto ‘Passione per le storie e storie di passioni’. Da Malika Ayane a Stefano Massini, passando per Paolo Fresu, il cartellone promette un viaggio tra grandi nomi, drammaturgie innovative e classici senza tempo. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di teatro e cultura.

Malika Ayane, Stefano Massini e Paolo Fresu sono solo alcuni dei nomi che compongono il cartellone della nuova stagione di prosa del teatro Comunale, presentato ieri al Ridotto. Un motto immortale, quello di questa nuova edizione: ‘Passione per le storie e storie di passioni’. Edizione che si pone come un viaggio tra grandi nomi, nuove drammaturgie e classici senza tempo. A presentare gli appuntamenti della stagione sono stati l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, il direttore generale Carlo Bergamasco, il direttore artistico Marcello Corvino, il prefetto Massimo Marchesiello e gli attori Marta della Via e Natalino Balasso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aristofane, Camilleri e Massini. Il nuovo cartellone del Comunale

In questa notizia si parla di: Massini Cartellone Comunale Aristofane

Massini, Pennacchi, Incontrada, Boni: la stagione del Teatro Petrarca - Nove titoli per un totale di sedici appuntamenti nel cartellone che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, la Fondazione Guido d’Arezzo e il Comune di Arezzo. arezzonotizie.it scrive

Caserta, Comune a caccia di proposte per il cartellone di Natale: domani tavolo sul turismo - La giunta comunale ha approvato una delibera per raccogliere le proposte utili a dar vita a un cartellone unico di eventi, che si svolgerà nel corso delle festività natalizie. Questo ... Da msn.com