Ariano Irpino a teatro con Andy e Norman - 2 Scapoli & 1 Bionda

Ariano Irpino si accende di comicità e divertimento con l'ultimo imperdibile appuntamento di "Metti una Sera a Teatro". Sabato 7 giugno alle 20.30, presso l'Auditorium Comunale "Lina Wertmüller", salirà sul palco "Andy & Norman – 2 Scapoli & 1 Bionda" di Neil Simon. Uno spettacolo irresistibile che promette risate, emozioni e tanta allegria, perfetto per tutti gli amanti del teatro e della buona comicità. Non mancate!

