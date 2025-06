Arianna Errigo | la leonessa della scherma tra Europei e Mondiali

Arianna Errigo, la leonessa della scherma tra Europei e Mondiali, incarna determinazione e passione in ogni gara. In punta di fioretto, ma con un cuore grande fuori dalla pedana, la campionessa brianzola si riconferma una protagonista indiscussa, affrontando anche le sfide quotidiane di una vita cambiata con l’arrivo dei suoi due gemelli. Eppure, nulla ferma la sua voglia di scoccare frecce di vittoria: Arianna è una vera guerriera che ama, e soprattutto, si diverte ancora a tirare di...

In punta di fioretto, ma nemmeno troppo, Arianna Errigo è sempre lì in pedana. Passano gli anni, le medaglie, i ct, eppure la brianzola non ha mai perso la grinta, riuscendo a mantenere l’alto livello a cui ha sempre abituato. Lo fa anche da quando, nella sua vita, gli equilibri sono cambiati con l’arrivo di due gemelli che hanno stravolto i cicli di sonno e la routine. Errigo è una leonessa che ama, e soprattutto, si diverte ancora a tirare di scherma. L’azzurra si prepara prima (oggi) a spegnere 37 candeline, poi ad affrontare Europei e Mondiali. La lombarda arriva agli impegni più importanti dopo aver conquistato quattro medaglie in Coppa del Mondo, con l’ultima di bronzo portata a casa a Shangai. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arianna Errigo: la leonessa della scherma tra Europei e Mondiali

In questa notizia si parla di: Errigo Arianna Leonessa Scherma

Arianna Errigo: la leonessa della scherma tra Europei e Mondiali - Arianna Errigo, a 37 anni, continua a brillare nella scherma. Dopo quattro medaglie in Coppa del Mondo, si prepara per Europei e Mondiali. Lo riporta msn.com

Arianna Errigo argento ai Mondiali di scherma: "Grazie Cerioni, ero trattata come l'ultima ruota del carro" - E' tornata Arianna Errigo: una medaglia d'argento mondiale al Cairo, una finale iridata che non raggiungeva da otto anni dopo i titoli del 2013 e del 2014 a Budapest e Kazan. Una scherma che le ... Come scrive repubblica.it

Scherma, Mondiali: DIRETTA STREAMING Arianna Errigo in finale! - Arianna Errigo non tradisce le attese: la brianzola conquista la finale del fioretto femminile ai Mondiali di Budapest sconfiggendo la russa Inna Deriglazova col punteggio di 15-11. La Deriglazova ha ... oasport.it scrive

Allenamento condizionato Scherma