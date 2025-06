Argentina Scaloni | Lautaro? Non è facile ma è il nostro lavoro venire in nazionale e dare il massimo

L'Argentina vuole brillare sul palcoscenico internazionale, ma la sfida di mantenere alta la forma dei propri talenti in un calendario intenso non è mai facile. Durante la conferenza stampa post-vittoria contro il Cile, Lionel Scaloni ha affrontato apertamente le difficoltà di gestire le condizioni fisiche e mentali di giocatori come Lautaro Martinez, consapevole che il massimo impegno in nazionale richiede sacrificio e dedizione. Scaloni ha posto...

Scaloni, il tecnico dell’Argentina ha parlato della situazione dei giocatori che arrivano a giocare in queste date di giugno dopo aver vissuto una lunga stagione. Durante la conferenza stampa che si è tenuta dopo la vittoria dell’Argentina per 1-0 contro il Cile, il commissario tecnico della Selección, Lionel Scaloni, ha affrontato un tema molto importante riguardante le condizioni fisiche e mentali dei giocatori. Scaloni ha posto l’accento sulla situazione di quegli atleti che si presentano in campo in queste date di giugno, dopo aver appena concluso una stagione agonistica estremamente lunga e impegnativa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Argentina, Scaloni: «Lautaro? Non è facile ma è il nostro lavoro venire in nazionale e dare il massimo»

In questa notizia si parla di: Argentina Scaloni Lautaro Facile

Argentina, Scaloni si affida ancora a Messi: «Vincere è nel suo Dna, non gli piace perdere. Quando gli dai istruzioni…» - L'allenatore dell'Argentina, Lionel Scaloni, ribadisce la fondamentale importanza di Lionel Messi per la nazionale.

Scaloni ha inserito Lautaro nella lista dei pre-convocati della nazionale argentina in vista del doppio impegno valido per il girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026. L'Albiceleste scenderà in campo il 6 e 11 giugno per sfidare Cile e Colomb Partecipa alla discussione

L’Argentina di Scaloni affronta Cile e Colombia con una rosa che unisce Messi e nuovi talenti. Otto gli “italiani” convocati, tra cui Lautaro, Dybala, Nico Paz e le novità Perrone, Castro e Dominguez Partecipa alla discussione

Argentina, Scaloni: "Lautaro? Non sono date facili ma è il nostro lavoro. Nessuno ci ha detto di no" - Nella conferenza stampa seguente alla vittoria per 1-0 dell'Argentina in casa del Cile, il commissario tecnico della Selecciòn Lionel Scaloni ha parlato della situazione dei giocatori che arrivano a g ... Si legge su msn.com

Lautaro Martinez o Julian Alvarez? Per Scaloni è facile in Argentina-Cile! - Lionel Scaloni è chiamato a una nuova scelta in attacco in vista di Argentina-Cile. Questa volta la decisione, tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez, è piuttosto semplice. RIENTRO – Dopo il primo ... Secondo inter-news.it

Scaloni su Lautaro Martinez: «Avrà dei giorni di riposo» - Domani l’Argentina scenderà in campo contro il Cile, precisamente alle ore ore 3 italiane nella notte tra giovedì e venerdì. Lionel Scaloni ha annunciato in conferenza stampa la decisione sulla presen ... Si legge su informazione.it