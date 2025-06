Arezzo Via Garibaldi | parcheggi riservati ai residenti nelle ore serali per migliorare la vivibilità del centro storico

Arezzo si prepara a vivere il centro storico con maggiore comodità e tranquillità grazie a una nuova iniziativa dell’Amministrazione comunale. Con la recentissima delibera, via Garibaldi diventa un’oasi riservata ai residenti nelle ore serali, migliorando la qualità della vita e l’esperienza di chi ama passeggiare tra le bellezze della città. Questa misura rappresenta un passo importante verso una città più vivibile e accogliente per tutti. La rivoluzione nel cuore di Arezzo sta per cominciare.

Un nuovo provvedimento dell'Amministrazione comunale punta a rendere più vivibile il centro storico di Arezzo. Con una recente delibera di Giunta, è stata introdotta una nuova regolamentazione della sosta in via Garibaldi, nell'area adiacente a piazza del Popolo: a partire da oggi, i 48 stalli attualmente a pagamento saranno riservati esclusivamente ai residenti delle ZTL A e B dalle ore 20:00 alle 8:00, tutti i giorni della settimana. La misura nasce dall'ascolto delle segnalazioni dei cittadini, che da tempo lamentano la difficoltà di trovare parcheggio nelle ore serali, specialmente nei fine settimana e durante gli eventi che animano costantemente il centro.

