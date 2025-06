Arengario imbrattato | scatta la denuncia del Comune

L'arengario di Monza, simbolo storico della città, è stato imbrattato con scritte contro i militari, scatenando indignazione e polemiche. Il Comune, deciso a tutelare il patrimonio e l'ordine pubblico, ha immediatamente presentato una denuncia contro ignoti e si riserva di costituirsi parte civile in caso di processo. Nonostante la rimozione delle scritte, la discussione continua, evidenziando l'importanza di preservare il rispetto e il decoro urbano.

Arengario imbrattato con scritte contro i militari: il Comune di Monza presenta una denuncia contro ignoti e in caso di eventuale processo è pronto a costituirsi come parte civile. Anche se le scritte sono state rimosse non si placa la polemica intorno a quella vicenda avvenuta due settimane.

