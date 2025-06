arena da serie a partiti i lavori capienza da oltre 12 500 posti restyling da 3 milioni di euro

L’Arena Garibaldi si prepara a un’importante rinascita: partiti i lavori di restyling per adeguare lo stadio alla Serie A, con un investimento di 3 milioni di euro e una capienza che supererà i 12.500 posti. Una sfida ambiziosa che unisce Comune e Pisa Sporting Club in nome di un futuro all’altezza dei grandi palcoscenici calcistici italiani. I lavori, iniziati il 3 giugno, devono essere consegnati...

Pisa, 6 giugno 2025 – Scatta la corsa contro il tempo di Comune e Pisa Sporting club per adeguare lo stadio Arena Garibaldi agli standard richiesti dalla serie A. Si tratta di una serie di interventi edilizi per aumentare la capienza a oltre 12.500 posti che costeranno circa 3 milioni di euro complessivamente, più o meno equamente suddivisi tra risorse pubbliche e società calcistica. I lavori, iniziati il 3 giugno dovranno essere consegnati entro la fine di agosto, quando partirà il campionato. Il cronoprogramma, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi da La Nazione che ha svelato i dettagli settore per settore intervistando anche l'architetto Massimo Casamonti che ha curato il progetto, parla di 75 giorni lavorativi, festività comprese e con la previsione di doppi turni per coprire l'intero arco della giornata.