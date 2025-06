Area B a Milano MoVe-In anche per le moto e i motorini

Milano si prepara a rivoluzionare le sue strade con l’introduzione del MoVe-In in Area B, estendendo la possibilità di deroga anche a moto e motorini. Dal 1° ottobre, questi veicoli potranno usufruire di un sistema innovativo che premia le categorie meno inquinanti, garantendo maggiore libertà di movimento senza rinunciare alla tutela ambientale. L’obiettivo è rendere la mobilità più sostenibile e accessibile per tutti, aprendo nuove opportunità di viaggio in città.

Milano, 6 giugno 2025 – Novità per la viabilità a Milano: anche le moto e i motorini in divieto di circolazione in Area B dal prossimo 1° ottobre potranno aderire al MoVe-In, la scatola nera ideata da Regione Lombardia per ottenere una deroga alle limitazioni per i veicoli appartenenti ad alcune categorie. Lo ha stabilito il Comune di Milano. I chilometri percorribili saranno attribuiti alle varie categorie in base alle emissioni, saranno comunque esclusi dal provvedimento i veicoli a due ruote Euro 0 e 1 a due tempi per i quali vige il divieto di circolazione in tutta la Lombardia. Attualmente, sono soggetti a divieto i motoveicoli a due tempi e quelli diesel Euro 0 ed Euro 1, caratterizzati da elevate emissioni di PM10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Area B a Milano, MoVe-In anche per le moto e i motorini

