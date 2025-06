Arabba | trekking e bici ai piedi delle Dolomiti più belle

Scopri Arabba, il gioiello tra le maestose Dolomiti del Bellunese, ideale per gli amanti di trekking e ciclismo. Questo incantevole paese offre percorsi mozzafiato e un’atmosfera vibrante grazie agli eventi sportivi di grande richiamo. Un punto di partenza perfetto per avventure indimenticabili tra natura e adrenalina, dove ogni passo e pedalata ti porterà a vivere emozioni autentiche e memorabili.

Estate 2024 tra trekking e bici: ecco le salite epiche di Arabba sulle Dolomiti - Arabba, non solo bici: focus anche sul trekking Tante opportunità e alternative anche per chi preferisce le escursioni a piedi ad alta quota: la valle di Arabba offre un’ampia scelta di sentieri che ... Segnala italiaatavola.net

Trekking ad Arabba: i sentieri più belli, le guide, le mappe per camminare sulle Dolomiti - Uno dei modi migliori per scoprire le montagne dolomitiche di Arabba è percorrerle a piedi in lungo e in largo ... i panorami unici. Che si scelgano trekking in solitaria, in famiglia o in compagnia ... Secondo discoveryalps.it

Ad Arabba, un’estate su due ruote - SELLARONDA BIKE DAY Sport, natura e silenzio in quota: è il mantra che accompagna l’attesissimo appuntamento con il Sellaronda Bike Day, la grande festa della bici ... ai piedi del Passo Pordoi e del ... Secondo sportoutdoor24.it

Girobike - dal passo Sella, fin giù al Plan de Gralba, in Val Gardena - Lonebiker.60 - 26-9-2019