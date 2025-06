Apre la ’Casa del Noi’ Nuovo centro di ascolto

In un mondo che corre sempre più veloce, la "Casa del Noi" nasce come un rifugio di speranza e solidarietà nel cuore di Gualdo Tadino. Questo nuovo centro di ascolto, promosso dalla Misericordia gualdese, offre uno spazio caldo e riservato a chi si trova ad affrontare difficoltà di varia natura. Un gesto concreto di vicinanza, pronto a fare la differenza: i volontari saranno a disposizione per ascoltare, sostenere e accompagnare chi ha bisogno di aiuto, perché nessuno deve sentirsi solo.

GUALDO TADINO – Si inaugura oggi, alle 18, nella sede di via Santo Marzio, 1, il nuovo centro di ascolto, chiamato la "Casa del Noi". L'iniziativa è della Misericordia gualdese. Il Centro di ascolto ha l'obiettivo di "offrire uno spazio accogliente e riservato a chiunque stia attraversando situazioni di disagio sociale, economico o personale. I volontari saranno a disposizione per ascoltare, sostenere e accompagnare chi ha bisogno di aiuto, promuovendo un approccio basato sull'accoglienza, l'ascolto e la presa in carico personalizzata della persona. La "Casa del Noi" non è solo un luogo fisico, ma un modo di essere comunità, dove ogni persona può sentirsi parte di un ambiente familiare e solidale, dove l'individualità lascia spazio alla condivisione e alla collaborazione con tutte le realtà sociali del territorio".

