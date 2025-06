Appuntamento in giardino a Lama dei Peligni domenica 8 giugno

Preparatevi a vivere un’esperienza unica immersi nella natura! Domenica 8 giugno, il Parco Nazionale della Maiella apre le porte dei suoi meravigliosi giardini botanici Michele Tenore e Daniela Brescia a Lama dei Peligni e Sant’Eufemia a Maiella, per l’evento “Appuntamento in giardino”. Un’occasione imperdibile per scoprire piante rare, bellezze naturali e condividere momenti di relax e conoscenza all’aria aperta. Non mancate, la natura vi aspetta!

Anche quest'anno il Parco nazionale della Maiella, con i suoi due giardini botanici Michele Tenore a Lama dei Peligni e Daniela Brescia a Sant'Eufemia a Maiella, aderisce ad "Appuntamento in giardino": la manifestazione nazionale in programma sabato 7 e domenica 8 giugno

