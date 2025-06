Approvato progetto esecutivo per nuovo il spazio sportivo e green a Nesima

Una nuova era di vitalità e benessere si apre a Nesima grazie all’approvazione del progetto esecutivo per il nuovo spazio sportivo e verde. La riqualificazione di piazza Vito Mario Nicolosi promette di trasformare il quartiere, offrendo aree di svago, salute e socialità ai cittadini. Un investimento che rafforza l’impegno dell’amministrazione comunale nel migliorare la qualità della vita. Con entusiasmo, guardiamo avanti verso un futuro più verde e attivo.

La giunta comunale di Catania, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Vito Mario Nicolosi, nel quartiere periferico di Nesima Superiore. L'intervento, proposto dall'assessore alle Politiche comunitarie e allo sport Sergio.

