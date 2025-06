Approvato il progetto di riqualificazione della scuola primaria Boschetti Alberti | lavori al via da luglio

Con un passo deciso verso il futuro, la città di Rimini avvia ufficialmente i lavori di riqualificazione della scuola primaria Boschetti Alberti, un intervento strategico che garantirà ambienti più sicuri e moderni per studenti e insegnanti. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, aprendo così una nuova fase di innovazione e crescita educativa. I lavori partiranno da luglio, portando rinnovamento e miglioramento nelle aule della scuola.

La giunta comunale di Rimini ha approvato, nella seduta di giovedì (5 giugno), il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di "manutenzione straordinaria della pertinenza scolastica della scuola primaria Boschetti Alberti", situata in via Gian Vincenzo Gravina.

In questa notizia si parla di: Approvato Progetto Scuola Primaria

