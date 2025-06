Apple potrebbe rimuovere AirDrop dai suoi prodotti in Europa | ecco perché

Potrebbe essere un cambio epocale per gli utenti Apple in Europa: la possibilità che AirDrop venga rimosso dai dispositivi iPhone, a causa delle tensioni tra Cupertino e l’UE sul rispetto del Digital Markets Act. Questa decisione potrebbe rivoluzionare il modo in cui condividiamo contenuti, lasciando molti a chiedersi cosa significherà per la nostra esperienza quotidiana con la mela morsicata. Resta con noi per scoprire tutti i dettagli e le implicazioni di questa possibile svolta.

La crescente tensione tra l'azienda di Cupertino e la Ue sull'implementazione del Digital Markets Act (DMA) rischia di far sparire la funzione dagli iPhone destinati al mercato europeo.

Le decisioni della UE su #Apple sono un capolavoro di miopia e idiozia: tra multe, obblighi assurdi e richieste di apertura indiscriminata, stanno minando innovazione e sicurezza. Ormai fanno più danni della grandine. #Bruxelles Partecipa alla discussione

