Appalti pilotati a Capaccio il Riesame | Alfieri resta ai domiciliari Campanile libero

In un frenetico scenario di appalti pilotati a Capaccio, il Tribunale del Riesame ha confermato gli arresti domiciliari per Franco Alfieri, respingendo il ricorso dei suoi legali. La decisione sottolinea la delicatezza delle indagini e l'importanza della trasparenza nei processi amministrativi. Mentre Campanile ottiene la libertà , il caso continua a scuotere il panorama politico locale, alimentando discussioni e attese sul futuro della gestione pubblica.

Franco Alfieri resta agli arresti domiciliari. Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dai legali dell'ex sindaco di Capaccio Paestum confermando la misura cautelare già disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vallo della Lucania.

Capaccio Paestum, Franco Alfieri resta ai domiciliari: la Cassazione rigetta ricorso - Franco Alfieri ... è difatti un altro filone che resta ancora aperto e vede coinvolti, tra gli altri, anche un compagno di partito del sindaco sospeso di Capaccio Paestum, il consigliere ... Scrive ilmattino.it

Il Riesame respinge il ricorso: Franco Alfieri resta agli arresti domiciliari - Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno, resta agli arresti domiciliari. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame, respingengo la richiesta che era ... Secondo msn.com

Capaccio Paestum: torna in libertà Andrea Campanile - Andrea Campanile, già capostaff dell’ex sindaco Franco Alfieri, torna in libertà. Uno degli indagati nel procedimento per presunte irregolarità negli appalti, difeso dall’avvocato Cecchino Cacciatore, ... Da infocilento.it

? CAPACCIO: LIBERTÀ PER BERNARDI, ALFIERI RESTA AI DOMICILIARI |SUD TV 114|