Un'ombra inquietante si allunga sulla politica di Molfetta: il sindaco Tommaso Minervini si trova agli arresti domiciliari, coinvolto in un'indagine sulle presunte mazzette legate agli appalti e ai voti. La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema che mette in discussione la trasparenza delle istituzioni locali. La vicenda scuote la comunità , lasciando aperti interrogativi sul livello di corruzione e sulla fiducia nei rappresentanti eletti. La situazione è ancora in evoluzione e richiede chiarezza e responsabilità .

Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza su un presunto sistema di appalti pilotati in cambio di sostegno elettorale. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, Marina Chiddo, che ha firmato un’ordinanza cautelare eseguita nella mattinata di oggi. Insieme al primo cittadino, ai domiciliari è finita anche la dirigente comunale Lidia De Leonardis, 58 anni, di Bari. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Trani, ruota attorno alla realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta, un’opera giĂ da tempo al centro di un altro procedimento giudiziario per corruzione, attualmente in fase di dibattimento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Appalti in cambio di voti, il sindaco di Molfetta finisce agli arresti domiciliari

