Appalti in cambio di voti arrestato il sindaco di Molfetta Bari | il gip ordina i domiciliari dopo l’interrogatorio

Un'ombra grave si addensa sulla politica pugliese: il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine su presunti scambi di voti per appalti pubblici. Questa vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e l’integrità delle istituzioni locali, scuotendo la fiducia dei cittadini e riaccendendo il dibattito sulla legalità nella gestione pubblica. La vicenda è destinata a lasciare un segno profondo nel panorama politico regionale.

Il sindaco di Molfetta (Bari) Tommaso Minervini è stato posto in custodia cautelare agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Trani e della Guardia di finanza su un presunto sistema di affidamento di appalti in cambio di voti. Lo ha deciso la gip Marina Chiddo a seguito dell’ interrogatorio preventivo, a cui il primo cittadino – in base alla legge Nordio – è stato sottoposto dopo la richiesta d’arresto dei pm, arrivata il 24 aprile scorso. Gli indagati sono otto: oltre al primo cittadino, i dirigenti comunali Alessandro Binetti, Domenico Satalino e Lidia De Leonardis (anche lei sottoposta a custodia cautelare ai domiciliari), il funzionario Mario Morea, l’ autista del sindaco Tommaso Messina, l’imprenditore portuale Vito Leonardo Totorizzo e il luogotenente della Guardia di finanza Michele Pizzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it