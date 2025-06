App meteo e percorsi tattili a Napoli | innovazione al servizio dell’inclusione

Scopri come l'innovazione trasforma l'inclusione a Napoli: dall'app meteo tattile alle piste percorribili per tutti, passando per programmi museali e performance inclusive. Questi progetti dimostrano che tecnologia e creatività possono abbattere barriere, offrendo opportunità e autonomia a persone con disabilità visive. Un viaggio tra innovazione e solidarietà che apre nuove strade all'accessibilità. E questa è solo l'inizio di un futuro più inclusivo e consapevole.

Percorsi tattili, supporti visivi, programmazione e realizzazione di specifici itinerari museali. Coreografie per danzatori con disabilità visiva. Studi approfonditi su patologie prostatiche nei migranti africani residenti nell’hinterland napoletano. Un’app, sviluppata dalla Apple Developer Academy di Napoli, che offre agli utenti non vedenti aggiornamenti meteo in tempo reale tramite back tattili e audio, e un’altra che consente, invece, a soggetti con disabilità visiva e uditiva di comunicare utilizzando lo schermo dello smartphone. Nuove scoperte. La ricerca scientifica applicata all’inclusione e all’accessibilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

