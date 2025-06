Apertura di FdI sul terzo mandato De Luca | Da Meloni nuova prova di grande intelligenza politica

L'apertura di Fratelli d'Italia sul terzo mandato di Luca, interpretata come una mossa strategica di Meloni, testimonia ancora una volta la sua abilità politica. Questa scelta, sebbene complessa, potrebbe rappresentare un punto di svolta nel quadro del centrodestra, affrontando con coraggio le tensioni interne e dimostrando una leadership capace di gestire le sfide più delicate. La vicenda delle Regioni rischia di innescare un conflitto aperto che potrebbe ridefinire gli equilibri della coalizione.

"Credo che sia una prova, ancora una volta, di intelligenza politica della Meloni, per la verità, per quello che riesco a percepire. La vicenda delle Regioni rischia di lacerare la coalizione di centrodestra, rischia di aprire un conflitto, anche duro, tra la Lega e il resto della coalizione. Non. 🔗 Leggi su Salernotoday.it