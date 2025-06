Aperto il Centro del riuso Esempio di sharing economy

In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, a Varese nasce il Centro del Riuso, un esempio concreto di sharing economy che promuove sostenibilità e solidarietà. Situato in via dell’Ecologia, questo innovativo servizio gratuito permette a cittadini e enti di scambiare oggetti di uso quotidiano, come abiti e piccoli mobili, valorizzando il riuso e riducendo gli sprechi. Lo spirito comunitario prende vita, contribuendo a costruire un futuro più verde e collaborativo.

In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, ha aperto a Varese il Centro del riuso - Banco di comunità, nuovo servizio di economia circolare del Comune di Varese. Presso la piattaforma di via dell'Ecologia è attivo da ieri un servizio gratuito per favorire il riuso di beni materiali come oggettistica, piccolo mobilio e abiti, dando modo ad enti e cittadini di conferire oggetti in cambio di altri beni sulla base del loro valore d'uso. Lo scambio si estende poi oltre la sfera della semplice oggettistica: il nuovo servizio permette infatti anche di scambiare risorse immateriali, come ad esempio tempo, capacità, spazi, o attività prestate senza compenso economico.

