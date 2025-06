Anzio accoltella al collo un coetaneo e poi si costituisce | arrestato 18enne

Un episodio sconvolgente scuote Anzio: un giovane di 18 anni si è presentato alle autorità dopo aver accoltellato un coetaneo al collo durante un alterco, lasciando tutti senza parole. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di arrestarlo e mettere fine a questa drammatica vicenda. La cronaca si arricchisce di un nuovo capitolo che ci invita a riflettere sulla violenza e sulla necessità di prevenzione.

Anzio, 6 maggio 2035– I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile di Anzio hanno arrestato un 18enne residente a Nettuno, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio. L’intervento dei militari è scattato presso un bar a Nettuno, dopo che alcuni avventori avevano segnalato un inseguimento tra due giovani, uno dei quali si era rifugiato all’interno del locale con una vistosa ferita al collo. Identificata la vittima, un 19enne tunisino, e accertato il suo trasporto in ospedale da parte del 118, i Carabinieri hanno immediatamente ricostruito la dinamica degli eventi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

